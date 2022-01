Juve, nome a sorpresa dalla Spagna: cosi Morata può dire addio

Il Barcellona è ancora molto forte su Morata, ma la Juve lo potrebbe liberare solo dopo l’arrivo di un altro attaccante.

Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, la Juventus ha dovuto dire addio al primo obiettivo stagionale. I bianconeri, adesso, sono attesi dalla sfida in campionato di domani sera all‘Allianz Stadium contro l’Udinese. ‘La Vecchia Signora’ deve vincere per avvicinarsi alla zona Champions League.

I bianconeri hanno mostrato sin da inizio stagione delle carenze strutturali, soprattutto a centrocampo ed in attacco. Proprio il reparto offensivo è quello più sotto la lente d’ingrandimento, considerando anche il bruttissimo infortunio di Chiesa. Il calciatore si è rotto il crociato contro la Roma e tornerà direttamente l’anno prossimo.

La Juventus, difatti, dopo l’infortunio di Chiesa, è costretta a fare qualcosa sul mercato. La prima ipotesi per rinforzare il reparto offensivio è stata quella di prendere Icardi in prestito dal PSG, ma in questi giorni sono diminuite tantissimo le possiblità di vedere l’ex giocatore dell’Inter in maglia bianconera.

Juve, c’è il nome di Maxi Gomez per il dopo Morata

Ci sono anche altri nomi accostati alla Juventus, come quello di Maxi Gomez. Secondo ‘Tuttosport’, infatti, i dirigenti bianconeri sono interessati all’attaccante del Valencia, che ha segnato due gol nelle diciassette partite giocate in questa prima parte di stagione con la maglia della squadra spagnola.

L’arrivo eventuale di Maxi Gomez ‘potrebbe’ liberare Morata, che è sempre seguito, come quanto riportato da ‘Sport’, dal Barcellona. Il quotidiano sportivo catalano afferma che Morata sarebbe felicissimo di diventare un calciatore blaugrana. L’affare potrebbe concludersi negli ultimi giorni di mercato, ma solo dopo un acquisto in attacco da parte della Juventus.