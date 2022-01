Calciomercato Juventus, idea low-cost: contatti per ‘Taty’ Castellanos

La Juventus si guarda intorno sul mercato: secondo quanto raccolto da SerieANews.com, contatti per il giovane Castellanos

Con 23 gol nell’ultima stagione, Valentin Castellanos è stato il capocannoniere della MLS, competizione che ha vinto col suo New York City, campione per la prima volta nella sua storia.

L’argentino di 23 anni, dopo un anno da assoluto protagonista, sogna il salto in Europa e, da diversi mesi, vari club del Vecchio Continente hanno chiesto informazioni sulla sua situazione ai suoi agenti.

In Serie A, il Cagliari è stato tra i primi a farsi avanti. Il club rossoblù è una destinazione gradita per l’attaccante, che sta ricevendo però altri importanti attestati di stima negli ultimi giorni.

Juventus, contatti per Castellanos: l’erede di Chiesa low-cost

Secondo quanto raccolto da SerieANews.com, infatti, la Juventus ha contattato il suo entourage e valuta la punta come possibile soluzione low-cost in questo mercato invernale per aumentare le soluzioni offensive a disposizione di Allegri, anche in virtù dell’infortunio di Federico Chiesa.

Il New York City valuta circa 10 milioni di euro il cartellino di ‘Taty‘, che è nel mirino anche del River Plate come possibile erede di Julian Alvarez. L’argentino ha iniziato la carriera come esterno offensivo, ma ha mostrato la sua miglior versione come attaccante centrale. Presto potremmo vederlo in azione sui nostri campi.