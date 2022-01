“Un giocatore solo, due soluzioni”: Juve, l’affare convince Allegri

Con l’infortunio di Federico Chiesa, la Juventus è ‘costretta’ a muoversi sul mercato per cercare di prendere un suo sostituto.

Dopo la sconfitta, arrivata all’ultimo secondo, contro l’Inter in Supercoppa Italiana, la Juventus è attesa dalla gara di domani all’Allianz Stadium contro l’Udinese. ‘La Vecchia Signora’ ha l’obbligo di vincere per percare di non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League, che dista, con una gara in più rispetto all’Atalanta, tre punti.

La squadra di Allegri, nonostante le tante assenze, ha tenuto botta nei confronti di un Inter più forte, ma perdere un trofeo, per di più contro l’acerrima rivale, fa sempre male. La Supercoppa Italiana avrebbe dato lustro ad una stagione che, al momento, ha regalato veramente poche gioie ai tifosi juventini.

La Juventus ha mostrato carenze strutturali sin da inizio stagione e l’infortunio di Chiesa ha solo peggiorato una situazione già molto problematica. Il laterale, che ha riportato la rottura del crociato contro la Roma, ritornerà direttamente l’anno prossimo. I dirigenti bianconeri sono consapevoli di fare qualcosa in sede di calciomercato, per cercare di ovviare a questa assenza.

Juventus, si punta a calciatori come Origi o Martial per sostituire Chiesa

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, le strade che può percorrere la Juventus per sostituire Chiesa sono due: prendere un centravanti d’area o un giocatore solo che potrebbe dare due soluzioni, ovvero che possa giocare sia sulla fascia sinistra che come attaccante centrale. Il nome più caldo per la prima ipotesi è quello di Icardi, mentre per la seconda strada Martial e Origi rispondono esattamente alla descrizione.

Martial è tra i calciatori in uscita del Manchester United e sarebbe più facile da prendere rispetto ad Origi. L’ipotesi Icardi, che la Juventus vorrebbe in prestito, è passata in secondo piano rispetto alle scorse settimane. La società bianconera ha circa una ventina di giorni per regalare un rinforzo ad Allegri.