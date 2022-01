Juventus, deve lasciare l’Italia: non ci sono alternative

La Juventus ha fissato la data del momentaneo trasferimento all’estero del proprio calciatore, affinché recuperi con l’operazione.

Durante la sfida tra Roma e Juventus, i bianconeri sono rientrati a casa con un’importante vittoria ma anche una pesante sentenza, riguardante l’attaccante Federico Chiesa. Il giocatore lascia il campo al 26′, dopo uno scontro con Chris Smalling e il tentativo di proseguire il match, rientrando. Una decisione che ha forse peggiorato la sua condizione, già all’apparenza delicata subito dopo il contrasto di gioco.

Infatti, la Juventus ha poi informato della lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro e l’inevitabile necessità di ricorrere ai ferri chirurgici. Soltanto dopo l’operazione potranno stabilirsi i tempi di recupero, ma in generale questo tipo di infortuni richiedono almeno sei mesi di stop.

Juventus, infortunio Chiesa: fissata la data dell’operazione

Come hanno informato i bianconeri, l’esterno Chiesa sarà operato a Innsbruck nella clinica Hochrum del professor Christian Finck, il quale ha già provveduto alla salute di Zaniolo, Chiellini e Demiral. L’intervento avrà luogo la prossima settimana.

Probabilmente la Juventus dovrà intervenire sul mercato per sopperire all’assenza del calciatore, sebbene Allegri alla vigilia della sfida contro l’Udinese abbia chiusi agli acquisti: “Con questi giocatori dobbiamo centrare gli obiettivi stagionali, primi quattro posto, andare avanti in Champions e Coppa Italia. Stiamo crescendo come squadra e lavorando con impegno. Serve serenità”. Considerando i tempi standard per il rientro in campo, l’attuale stagione è terminata e potrà riunirsi al gruppo soltanto in estate. In discussione c’è anche il cammino con la Nazionale di Mancini. Chiesa stava diventando uno dei giovani elementi sicuramente più importanti nonché una risorsa per gli spareggi verso i Mondiali e la partecipazione agli stessi in Qatar alla fine del 2022. Bisognerà attendere la naturale evoluzione degli eventi e decidere in conseguenza ad essi.