Serie A nel caos: le big rischiano di non giocare la prossima giornata

Nuovo protocollo Covid in Serie A: le big rischiano di non giocare, il numero di positivi può fermare due match

Sono ben due le gare a rischio rinvio per questa 22esima giornata di Serie A. Il nuovo protocollo, stilato per contenere i contagi all’interno delle squadre, non lascia dubbi: due big rischiano di non scendere in campo per questo weekend.

Il nuovo protocollo Covid per la Serie A parla chiaro: il comitato tecnico scientifico ha acconsentito alle nuove regole stilate dopo il confronto tra Governo e Regioni. Se il numero di positivi al virus supera il 35%, la squadra viene automaticamente bloccata e non può prendere parte al match in programma.

I positivi, inoltre, devono restare in isolamento mentre i soggetti che sono ad alto rischio di essere stati contagiati devono essere monitorati per i successivi 5 giorni con tamponi antigienici e devono obbligatoriamente indossare mascherine FFP2 (quando non si svolgono allenamenti o in generale attività sportiva). Stando al numero di positivi comunicato fino a questo momento, quindi, due sono le partite attualmente a rischio.

Serie A e Covid, ecco quali sono le gare a rischio rinvio stando al nuovo protocollo

Nel mondo nel calcio, e quindi di rimando in quello della Serie A, la FIGC conta un totale di 25 giocatori e si potrà, per non sforare il 35%, giocare con fino a massimo 8 positivi per club. Il protocollo potrebbe essere firmato e andare già in vigore da questo fine settimana in cui, dopo gli impegni della Coppa Italia, è prevista la 22esima giornata di campionato. A questo proposito, due sono i match a rischio rinvio.

La partita a maggiore rischio è quella tra Juventus e Udinese. La squadra guidata da Cioffi è infatti colpita da numerose positività. Attualmente sono 8 su 25 i giocatori positivi al Covid. Oltre a questa, però, potrebbe essere rinviata anche la gara tra Salernitana e Lazio. Il club campano ha infatti dichiarato poco fa di aver riscontrato due nuove positività nel gruppo squadra.