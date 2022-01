Piccini-Valencia, finisce la ‘storia d’amore’: l’azzurro riparte per il rilancio

Finisce la ‘storia d’amore’ tra Piccini ed il Valencia. Nuova avventura per il terzino, in passato anche nel giro della Nazionale azzurra.

Non ha lasciato prestazioni decisive ma ha lasciato sicuramente tanto affetto. Il terzino italiano Cristiano Piccini lascia un ‘pezzo di cuore’ a Valencia e riparte per una nuova avventura.

La carriera del giocatore, nato a Firenze, e convocato anche nell’Italia di Roberto Mancini, è stata spesso frenata dagli infortuni, ma, nonostante questi, i tifosi del Valencia hanno avuto sempre grande amore per lui.

Piccini quest’anno è tornato da un grave e lunghissimo infortunio e visto il poco spazio a disposizione riparte per una nuova avventura.

Piccini, curiosa destinazione per ripartire

I tifosi del Valencia hanno in passato creato addirittura delle pagine social per il loro beniamino e, chissà, se continueranno ad aggiornarla anche dopo il suo addio. Piccini riparte dalla Stella Rossa di Belgrado, guidata da una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Inter e Lazio Dejan Stankovic.

In Serbia Piccini potrebbe addirittura rilanciarsi in ottica Nazionale, ma il giocatore non ha dimenticato Valencia e prima di dire addio ha salutato i compagni di squadra ed i suoi tifosi con un bel messaggio social: “L’unico stemma che ho baciato durante tutta la mia carriera. Grazie di avermi dato tanto Valencia e perdonami per averti dato così poco”