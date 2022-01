L’ufficialità che riporta la stella in Serie A: il comunicato

Grande colpo di mercato per il Venezia, che ha annunciato l’arrivo del centrocampista offensivo, campione d’Europa nel 2016 con il Portogallo.

La Serie A parla sempre più portoghese. Dopo l’arrivo e la presentazione di Sergio Oliveira alla Roma di Mourinho, anche il Venezia accoglie in squadra un lusitano. Si tratta di un grandissimo nome, ovvero quello di Nani. Attualmente il centrocampista-attaccante era svincolato e si è accordato con la società veneta.

Per il campione d’Europa del 2016 si tratta della seconda esperienza in Italia, poiché aveva già indossato la maglia della Lazio nella stagione 2017-18, durante la quale era giunto in prestito dal Valencia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Venezia riporta in Serie A il portoghese Nani

Il contratto del calciatore è stato depositato regolarmente in Lega, per cui può ritenersi a tutti gli effetti un giocatore del Venezia. La squadra di Zanetti potrà contare su un leader che può aiutare lo spogliatoio a livello caratteriale e anche portare l’attitudine giusta nell’affrontare la massima categoria. Nani, infatti, ha vinto praticamente quasi tutto in carriera, tra cui una Champions League e un Mondiale per club ai tempi del Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Cagliari, colpo dalla Nazionale: Mazzarri esulta

L’ultima avventura professionale del portoghese è stata in MLS con l’Orlando City, dov’è rimasto fino al 2021 per due stagioni. L’accordo è stato trovato col Venezia in modo abbastanza celere e ha subito l’accelerata definitiva in mattinata: accordo di sei mesi con obbligo di prolungare in caso di salvezza. Queste sono le informazioni che giungono al momento. Evidentemente le visite mediche hanno dato l’esito sperato, poiché erano l’unico tassello che mancava e sul quale premeva il Venezia, che voleva appunto verificare che le condizioni ci fossero tutte per scommettere sul contributo del 35enne, storico compagno di Nazionale di Cristiano Ronaldo.