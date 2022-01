Calciomercato Cagliari, colpo dalla Nazionale: Mazzarri esulta

Il Cagliari è attivissimo sul fronte del calciomercato e sta per concludere un altro affare in entrata: si tratta di un nazionale svizzero.

Per permettere alla formazione guidata da Walter Mazzarri di valicare gli ostacoli e guadagnarsi finalmente una dignitosa posizione in Serie A, proprio secondo le idee della società, il club si sta muovendo sul fronte del mercato.

Uno dei prossimi acquisti potrebbe arrivare dalla Svizzera. Si tratta del centrocampista dello Young Boys, Michel Aebischer, classe 1997. Un destro abile sui calci piazzati che ha già un discreto palmares con quattro campionati vinti insieme a una coppa nazionale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari su Aebischer dello Young Boys: si muove il patron Giulini

Per arrivare al giovane di Ginevra si è fatto avanti lo stesso Tommaso Giulini, presidente del Cagliari. Secondo quanto riferisce ‘L’Unione Sarda’, il patron ha rotto gli indugi e ha parlato direttamente con i diretti interessati per presentare l’offerta. La difficoltà del momento è relativa alla formula del trasferimento, poiché i sardi prenderebbero per un prestito con obbligo di riscatto soltanto in caso di raggiungimento della salvezza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, colpo per Gasperini: l’offerta sblocca l’affare

Le trattative proseguono perché l’intenzione è quella di portare in rosa almeno due centrocampisti e non c’è tempo da perdere. Al momento però gli svizzeri frenano, non contenti della proposta del Cagliari. La società dello Young Boys perde tempo perché vorrebbe un’asta, conscia del fatto che Aebischer possa interessa anche alla Sampdoria e ad alcune società di Premier League. Un’occasione ghiotta per rinfoltire le casse societarie, che però potrebbe anche lasciare gli elvetici a mani vuote, ragion per cui i sardi stanno mostrando tutto il loro interesse e presto potrebbero pretendere una presa di posizione netta, altrimenti vireranno altrove.