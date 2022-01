Balotelli, colpo di teatro: due club lo vogliono subito, l’annuncio

Balotelli protagonista in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor, che ha intenzione di blindarlo in questa sessione del mercato.

La serenità, dopo alcune stagioni complicate. In Turchia Mario Balotelli ha ritrovato il sorriso, rivelandosi un punto di forza dell’Adana Demirspor. Dopo un avvio complicato, dovuto ad un inevitabile ambientamento, l’attaccante è diventato un titolare inamovibile della squadra al punto da sognare il ritorno in Nazionale e finire nel mirino di altre squadre.

Due, in particolare, quelle che si sono fatte avanti di recente come confermato dal presidente del club turco Murat Sancak nel corso di un’intervista concessa alla radio sportiva ‘Radyospor’. “Ieri abbiamo ricevuto l’offerta di una squadra araba. Abbiamo detto di no, abbiamo spiegato che non c’è l’intenzione di venderlo. Anche il Newcastle sta pensando di comprare Balotelli, ma fino a ora non ci hanno fatto pervenire un’offerta ufficiale”.

L’accordo che lega l’attaccante all’Adana comprende una clausola rescissoria tuttavia il divorzio tra le parti appare quanto mai distante. “Non posso svelare a quanto ammonta e Mario mi ha detto che non ci lascerà. Lo farà solamente se un giorno il presidente gli dirà che se ne deve andare. E in ogni caso, non se ne andrà senza fare guadagnare qualcosa al club”.

Balotelli nel mirino di due club

Balotelli, fin qui, è stato protagonista di un’ottima stagione: 20 presenze complessive, “condite” da 8 reti e 4 passaggi vincenti. “Balotelli ci tiene e se dice che non se ne va, nessuno può portarlo via. Il suo procuratore, Mino Raiola, otterrebbe la metà dei soldi se porta il doppio della clausola rescissoria, abbiamo anche la sua di parola”.

La punta è stata costretta a saltare le ultime due partite di campionato a causa del Covid tuttavia il suo rientro in campo è imminente. “Mario è risultato positivo al tampone – ha detto Sancak – tornerà qui all’inizio della prossima settimana. E potrebbe anche giocare la partita contro il Konyaspor”.