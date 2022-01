Calciomercato Cagliari, Mazzarri spiazzato: scambio col top

Il Cagliari e il Torino stanno avviando una vera e propria asse di mercato: varie le trattative in ballo in questi giorni tra i due club

Il Cagliari, rinvigorito dalle ultime due vittorie consecutive che lo hanno rilanciato, vuole approfittare della finestra di mercato per sistemare gli aspetti che finora hanno funzionato poco.

Walter Mazzarri però potrebbe dover rinunciare a uno dei suoi calciatori che maggiormente si è messo in mostra ed è stato al centro delle trattative nelle precedenti sessioni di mercato.

Cagliari, possibile scambio di prestiti con il Torino: Baselli o Linetty in cambio di Nandez

L’asse di mercato tra Cagliari e Torino durante questa sessione di riparazione sembra ben avviato. Oltre allo scambio di prestiti, infatti, le due squadre sono già al colloquio per altre operazioni, come spiega ‘Sky Sport’. I sardi si sono fatti avanti per chiedere informazioni su Armando Izzo. Il difensore napoletano ha avuto poco spazio fino a questo momento.

Contatti continui e ora i due club hanno cominciato a parlare pure di uno scambio di prestiti. Il Torino vorrebbe sfilare alla concorrenza Nahitan Nandez. Il duttile calciatore nazionale dell’Uruguay arriverebbe con la formula del prestito alla corte di Ivan Juric. In cambio, i granata sono disposti ad offrire al Cagliari uno tra Daniele Baselli e Karol Linetty, specie il primo un po’ chiuso nella prima parte di campionato.

Il 26enne uruguagio del Cagliari ha un contratto fino al 2024. In questa stagione ha collezionato 16 presenze. In Sardegna è arrivato nel 2019 quando i rossoblù lo hanno prelevato per 17 milioni di euro dal Boca Juniors. In passato è stato nel mirino di altri club tra i quali l’Inter. Per lui – continua ‘Sky Sport’ – si erano fatte avanti pure Tottenham e Atalanta.