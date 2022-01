Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questo sabato di Serie A. Scendono in campo la Juventus e l’Udinese.

Una nuova prova del nove per la Juventus. La delusione in Supercoppa, la sconfitta contro l’Inter, dovranno finire ben presto nel dimenticatoio. La squadra di Allegri ha bisogno di ridestarsi dopo i sofferti 120′ minuti giocati contro la compagine nerazzurra, ed immergersi nuovamente nella corsa ad un posto Champions. I bianconeri non possono sbagliare, e cosi dare continuità alla vittoria conquistata all’ultimo match contro la Roma è un obiettivo da inseguire.

Ma l’avversario che si presenta di fronte alla Vecchia Signora di sicuro non farà sconti. Per l’Udinese il periodo è assai complesso, e le ultime tre sconfitte consecutive hanno di fatto acceso un campanello d’allarme in casa friulana. Non c’è più in panchina Luca Gotti, ma sembra che ad oggi il percorso di Cioffi non abbia portato i risultati sperati. La società ha deciso di andare avanti con lui (almeno per il momento) ma serve una sterzata per non finire risucchiati nella parte bassa della classifica, e soprattutto la zona retrocessione.

Per la Juventus l’occasione potrebbe sembrare ghiotta, ma la verità è che di fronte l’Udinese avrà bisogno di punti. Il rischio di uno scivolone si nasconde dietro l’angolo, ed Allegri dovrà anche evitare il contraccolpo psicologico dopo la gara di Supercoppa contro l’Inter.

Juventus-Udinese, probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Pellegrini; McKennie, Arthur, Bentancur, Kulusevski; Dybala, Kean. Allenatore: Allegri

