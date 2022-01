“Non ne ho bisogno”: Immobile, doppietta e frecciata in diretta

La Lazio ha passeggiato contro la Salernitana questa sera, riuscendo a vincere 3-0. Immobile ha segnato una doppietta.

Dopo aver totalizzato solo un punto nelle prime due partite del 2022, contro Empoli ed Inter, la Lazio ha vinto questa sera contro la Salernitana per 0-3. I capitolini non hanno avuto problemi a sconfiggere i granata, che erano ancora in forte emergenza a causa delle tante positività al Coronavirus.

La squadra di Sarri era già sul doppio vantaggio con la doppietta di Immobile dopo appena dieci minuti. Il terzo gol della Lazio è stato siglato da Lazzari durante la seconda frazione di gara. I biancocelesti con questo successo si sono portati al sesto posto a sei punti dall’Atalanta, che però ha due gare in meno, quarta in classifica.

Il grande protagonista della gara dell‘Arechi è stato sicuramente Ciro Immobile. L’attaccante è arrivato a già quota 20 gol segnati nelle 24 gare giocatore quest’anno tra campionato ed Europa League. Il calciatore è stato intervistato da ‘DAZN’ dopo il fischio finale del match contro la Salernitana: “Ringrazio i miei compagni che mi mettono in condizione di fare bene”.

Lazio, Immobile: “I miei risultati parlano da solo”

Immobile ha poi continuato il suo intervento, rispondendo anche alle critiche nei suoi confronti: “Questa doppietta è una risposta alle polemiche su di me? Non ne ho bisogno. Sono campione d’Europa, i miei risultati parlano chiaro. Ho segnato due gol all’Europeo, ho vinto la scarpa d’oro e tanto olto. Tutte queste cose parlano da sole”.

L’intervista di Immobile del calciatore si è poi conclusa: “Abbiamo disputato una partita molto attenta ed abbiamo portato a casa tre punti che ci servivano. La Salernitana aveva molte assenze, li capisco, ma era comunque messa bene in campo. Se non avessimo segnato subito, questa gara si sarebbe complicata”.