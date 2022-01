La Lazio si rialza con Immobile e Lazzari, tempi duri per la Salernitana

Netto successo della Lazio ai danni della Salernitana. Gli uomini di Sarri, sempre in controllo del match, regolano facilmente la pratica.

Troppa Lazio e poca Salernitana per un risultato che, dopo soli pochi minuti, è sembrato già scritto. I campani, che dalla loro avevano comunque l’attenuante dei tanti indisponibili, non riescono mai ad essere in partita. Il netto risultato è solo una logica conseguenza.

Già dai primi minuti la Lazio imposta il match in discesa. Al 10′ di gioco Immobile ha già fatto doppietta portando i suoi sul 2-0. La Salernitana non sembra mai essere in grado di reagire e la Lazio continua a controllare il match.

Unica nota stonata nel primo tempo laziale, lo stop accorso a Pedro che è costretto ad uscire poco prima dell’intervallo. Nella ripresa il copione comunque non cambia. La Lazio domina il possesso palla e va in rete anche con Lazzari all’ora di gioco per il definitivo 0-3.

Lazio, un successo prezioso in ottica Europa

La Lazio ottiene tre punti importantissimi per la classifica. I biancocelesti infatti con questo successo staccano la Fiorentina (due partite in meno) e si rimettono in scia della Juve (una partita in meno) nella lotta per la quinta piazza. La Salernitana invece non riesce a dare seguito al successo ottenuto contro il Venezia e resta incollata all’ultimo posto in classifica.

Ecco la classifica aggiornata: Inter* 49 punti; Milan 48; Napoli 43; Atalanta* 41; Juventus 38; Lazio(+) 35; Fiorentina* 32; Roma 32; Torino 31; Sassuolo 28; Empoli 28; Bologna* 27; Verona 27; Udinese** 20; Sampdoria(+) 20; Spezia 19; Venezia* 17; Cagliari 16; Genoa 12; Salernitana* 11

*una partita in meno; **due partite in meno; (+)una partita in più; le altre hanno giocato 21 partite