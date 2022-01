Juve, Dybala durissimo: prima l’ironia, poi una frecciata ai dirigenti

Dybala è stato l’uomo partita della vittoria della Juventus sull’Udinese. L’argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro.

La Juventus ha vinto questa sera 2-0 contro l‘Udinese grazie alle reti di Dybala e McKennie. La squadra di Allegri non è stata tanto pericolosa, ma ha portato a casa i tre punti con merito. Il team friulano ha provato a giocare nella ripresa, nonostante l’emergenza, ma non è riuscita ad impensierire i padroni di casa.

La Juventus aveva l’obbligo di vincere questa sera sia per rispondere alla sconfitta in Supercoppa contro l’Inter che avvicinarsi in classifica alle prime quattro posizioni. La ‘Vecchia Signora’, adesso, ha gli stessi punti dell‘Atalanta quarta, ma che ha due gare in meno rispetto ai bianconeri.

Proprio l’Inter potrebbe fare un favore ai bianconeri, visto che domani affronterà proprio l’Atalanta. Il protagonista della serata è stato sicuramente Dybala sia per il gol realizzato per la sua non esultanza. L’argentino in questi giorni è stato sotto la lente d’ingrandimento a causa delle polemiche sulle trattative per il suo rinnovo con la Juventus.

Juventus, Dybala: “La società ha deciso di parlare del rinnovo a febbraio-marzo”

Dybala a fine gara, ai microfoni di Sky Sport’, ha commentato la sua ‘non esultanza’: “Abbiamo fatto una buona partita, ma dobbiamo avere più continuità nella gara dopo che siamo passati in vantaggio. Ho visto la tribuna dopo il gol realizzato? Ho invitato un amico allo stadio e non lo trovavo, c’era tanta gente. Se mi dovete credere? Non lo so, dipende da voi. Sono successe tante cose di cui non voglio parlare”.

L’argentino si è soffermato sulla trattativa per il prolungamento contrattuale con la Juventus anche a ‘DAZN’: “Sguardo verso la dirigenza dopo il gol? Non ho nulla da dimostrare a nessuno. La società ha scelto che si parlerà del rinnovo a febbraio-marzo, sono a disposizione dell’allenatore”.