Calciomercato Sampdoria, colpo di scena: colpaccio da non credere

Giorni di mercato intensi per la Sampdoria, che dopo aver ingaggiato tre giocatori punta ora i riflettori su un centrocampista della Serie A.

I primi correttivi sono stati già apportati. In difesa sono arrivati Giangiacomo Magnani e Andrea Conti mentre a rinforzare la linea mediana ci penserà Tomás Rincon, che ha chiesto al Torino di essere ceduto a causa del poco spazio ricevuto dal tecnico Ivan Juric. La Sampdoria, però, non intende fermarsi qua e sta intensificando i contatti per vestire di blucerchiato un altro centrocampista.

I riflettori, in particolare, sono puntati su Stefano Sensi fin qui poco impiegato nell’Inter (160 minuti trascorsi in campo). I contatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, risultano in corso con le parti che avrebbero già trovato un principio di accordo. Ora si attende la risposta dell’ex Sassuolo, chiamato a prendere una decisione importante per la sua carriera.

Da una parte restare all’Inter, con tutte le incognite del caso visto che Simone Inzaghi pur stimandolo non lo ritiene imprescindibile. Dall’altro, provare a tornare protagonista a Genova dove lo aspetta una maglia da titolare ed un ruolo strategico nello scacchiere tattico di Roberto D’Aversa. Ulteriori sviluppi sono attesi a breve.

Sampdoria, fari puntati su Sensi

Nel frattempo la Sampdoria sta portando avanti anche un’altra trattativa tesa a regalare al proprio allenatore un rinforzo sulla trequarti. Mikkel Damsgaard, fermo da ottobre a causa di alcuni problemi al ginocchio destro, rientrerà soltanto a febbraio mentre Mohamed Ihattaren è da considerare un ex giocatore doriano dopo le recenti dichiarazioni contro il club.

Da qui la scelta di puntare su Vincenzo Grifo, protagonista di una buona stagione con la maglia del Friburgo: 4 reti e 7 assist in 19 apparizioni in Bundesliga. In alternativa si pensa a Fabio Borini, in forza al Karagmuruk. Il passo successivo sarà quello di cedere Ernesto Torregrossa finito, come riportato da Tuttosport, nel mirino di alcune squadre di Serie B tra cui il Pisa, il Parma ed il Benevento.