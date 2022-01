Praet mette in ginocchio la Sampdoria: Torino corsaro al Ferraris

Singo e Praet decidono Sampdoria-Torino. Dopo novanta minuti di gioco i granata vincono 2-1 ed espugnano lo stadio Ferraris di Genova.

Sampdoria-Torino si è appena conclusa. La formazione granata espugna lo stadio Luigi Ferraris di Genova vincendo 2-1. Un risultato che fa infuriare Roberto D’Aversa, costretto ad arrendersi sotto i colpi della formazione di Ivan Juric che porta a casa il bottino pieno.

Tre punti importantissimi in ottica classifica per la formazione piemontese che raggiunge momentaneamente il nono posto in elenco a quota 31 punti. Stop in classifica per i blucerchiati che restano bloccati al quindicesimo posto a 20 punti. I punti di vantaggio sulla zona retrocessione, adesso, sono solo quattro.

Sampdoria-Torino, la sintesi del match

Pronti, via e la Sampdoria passa subito in vantaggio. La squadra di Roberto D’Aversa impiega poco meno di venti minuti di gioco per passare avanti. Al minuto 18, nel miglior momento del Toro, arriva il gol della Samp. Milinkovic Savic sbaglia il rinvio, Gabbiadini recupera il pallone e serve Caputo. L’ex Empoli, a tu per tu col portiere granata.

La risposta del Toro arriva dieci minuti dopo. Al minuto 28, cross al centro di Vojvoda e stacco di testa di Singo che anticipa tutti e batte Falcone. Il 2-1 definitivo arriva dai piedi dell’ex della gara Praet: al minuto 68 sfrutta un cross di Lukic e di testa batte l’incolpevole estremo difensore dei padroni di casa.

Classifica Serie A

Inter* 49 punti; Milan 48; Napoli 43; Atalanta* 41; Juventus 38; Fiorentina*, Roma e Lazio 32; Torino 31; Sassuolo ed Empoli 28; Bologna* e Verona 27; Udinese** e Sampdoria 20; Spezia 19; Venezia* 17; Cagliari 16; Genoa 12; Salernitana** 11

*una partita in meno

**due partite in meno