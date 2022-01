L’improvvisa ufficialità che stravolge i piani futuri del Genoa

In casa Genoa gli ultimi risultati non hanno rispettato le aspettative e cosi la società ha rilasciato un comunicato per cambiare.

Da un lato il suo approdo in panchina è arrivato con un calendario terribile, ma dall’altro i risultati non hanno atteso le aspettative e cosi in casa Genoa si è arrivati alla decisione estrema.

Il club ligure, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’esonero del suo tecnico Andriy Shevchenko. Il tecnico ligure era subentrato in corsa a Ballardini, ma i suoi risultati non hanno assolutamente soddisfatto la nuova proprietà ligure.

Il tecnico paga l’ultima sconfitta contro il Milan a San Siro, che, è costata tra l’altro l’eliminazione dalla Coppa Italia. La squadra, con in campo i nuovi acquisti, aveva offerto una buona prestazione, ma già prima del match Shevchenko vedeva la sua panchina ‘appesa ad un filo’.

Serie A, il comunicato del Genoa su Shevchenko

L’esperienza di Shevchenko sulla panchina del club ligure è durata pochi mesi ed in questo periodo l’ex calciatore del Milan ha ottenuto 0 vittorie in campionato. Un risultato incredibile e che la società è stata costretta a punire con l’esonero. Ecco il comunicato del Genoa:

“Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi”. La guida tecnica per il prossimo match di campionato sarà affidata temporaneamente al mister Abdoulay Konko.