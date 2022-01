Calciomercato Atalanta, è fatta: “Lunedì doppia ufficialità”

L’Atalanta vicina a chiudere due operazioni di calciomercato: Gasperini ha dato l’ok ma prima concentrazione alla sfida di domani con l’Inter

Calciomercato e campionato. La formazione di Gian Piero Gasperini va a caccia della terza qualificazione consecutiva alla Champions League. La partecipazione alla manifestazione più blasonata consentirebbe all’Atalanta di acquisire prestigio e denaro.

I nerazzurri, usciti dalla massima competizione europea, hanno due strade per farlo: vincendo l’Europa League (finale programmata per il 18 maggio allo stadio Pizjuan di Siviglia) oppure entrare nelle prime quattro posizioni in Serie A. Dopo l’eliminazione dall’Europa principale, i bergamaschi per vincere la manifestazione devono portare a termine il proprio cammino ripartendo dallo spareggio contro l’Olympiakos valido per i sedicesimi di finale.

Miranchuk e Piccoli lunedì saranno due giocatori del Genoa. Il via libera arriverà dopo Atalanta-Inter — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) January 15, 2022

Calciomercato Atalanta, due in uscita: Miranchuk e Piccoli salutano, da lunedì saranno al Genoa

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha dato importanti sviluppi sul calciomercato dell’Atalanta attraverso un tweet pubblicato pochi minuti fa. Operazioni in uscite ormai definite per il club orobico. Si tratta di Miranchuk e Piccoli.

Entrambi si aggregheranno all’inizio della prossima settimana al Genoa. La squadra rossoblù giù lunedì potrà contare su due rinforzi importanti in vista della seconda parte di campionato e della corsa salvezza.

Sia Aleksey Miranchuk sia Roberto Piccoli erano terminati nel mirino dei grifoni già da un po’ di tempo. Gasperini ha dato il via libera per le loro cessioni ma prima i due prenderanno parte alla sfida di domani pomeriggio contro l’Inter.

Nel corso di questa stagione, Miranchuk ha collezionato 14 presenze tra le varie competizioni e ha firmato un gol nel match del 12 dicembre contro l’Hellas Verona. Stesso numero di reti in 10 partite per Piccoli, che si è dovuto accontentare di un minutaggio ancora meno consistente del russo.