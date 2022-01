Serie A, ancora incubo rinvii: arriva la nota del club

In questi minuti è arrivato il comunicato da parte del club di Serie A. L’ennesima situazione che testimonia le difficoltà del momento.

Tra pochi minuti inizierà la giornata di Serie A e con essa inizierà il gioco che milioni di italiani attendono, ovvero il Fantacalcio. La giornata di Serie A porta con sè un importante rebus riguardo un match che si disputerà oggi.

La Salernitana ha comunicato che sono stati riscontrati altri tre positivi all’interno della sua rosa, situazione che certifica una grande emergenza ed un match che ora appare in bilico.

Il match tra Salernitana e Lazio si giocherà alle ore 18, ma attualmente la sfida non è certa e sia le squadre che i Fantallenatori sono in attesa di novità.

Serie A, si attendono eventuali comunicati sul match

Il nuovo accordo Stato-Regioni sulle normative Covid prevede che si può chiedere il rinvio quando una delle due squadre raggiunge o sfora il 35 % di positivi nella lista dei 25 della prima squadra. La situazione è in divenire perchè questo accordo non è ancora ufficiale ed al momento è in vigore la normativa vecchia che prevede il poter schierare da parte di una squadra almeno 13 giocatori (compresi i Primavera).

Al momento la Salernitana rientra in questa soglia e potrebbe quindi partecipare al match. Si attendono novità o possibili comunicazioni a riguardo.