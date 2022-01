“Porta in faccia”: Donnarumma-Navas, decisione netta del PSG

Nel corso del calciomercato invernale ci sono tanti club attivi sul mercato ed intanto è arrivata un’offerta per il portiere al Psg.

Il Psg di Mauricio Pochettino è una squadra senza dubbio ben coperta nel ruolo di portiere. In questa stagione il tecnico argentino sta ruotando con sistematico turnover la coppia composta dal giovane e talentuoso Gianluigi Donnarumma e dall’esperto Keylor Navas.

Oltre a loro, portieri di altissimo livello, il terzo portiere è lo spagnolo Sergio Rico, un giocatore comunque con una discreta carriera. Possiamo dire che la società parigina ‘non se la passa male’ per quel che riguarda il ruolo tra i pali.

In queste ore il Newcastle, squadra inglese recentemente acquistata da sceicchi, ha provato l’affondo con un’offerta a sorpresa per l’esperto costaricano ex Real Madrid Keylor Navas.

Il Psg risponde ‘picche’ all’offerta per il suo portiere

A riportare la notizia è stato il noto giornalista francese Hadrien Grenier. Secondo il collega il club parigino non ne vuole sapere ed ha letteralmente chiuso le porte in faccia al club inglese, Keylor Navas non si vende!

Il Psg ha una grande abbondanza in questo ruolo, ma il club non vuole cedere un giocatore reputato fondamentale per la sua rosa a stagione in corso.