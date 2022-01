Calciomercato Bologna, colpaccio per Sinisa: assalto a sorpresa

Domani il Bologna inconterà il Napoli di Spalletti in casa, ma il club emiliano è attento anche a cercare di rinforzarsi a centrocampo.

La Fiorentina di Italiano è, sicuramente, tra le sorprese del campionato italiano. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Napoli di Spalletti, sconfitto per 2-5 dopo i tempi supplementari, i viola giocheranno domani serà all’Artemio Franchi contro il Genoa.

La squadra toscana proverà a portare a casa i tre punti per cercare di non perdere il treno che porta direttamente alla qualificazione alla prossima Champions League. La Fiorentina incontrerà un Genoa senza Shevchenko, visto l’esonero di ieri. Sulla panchina genoana, in attesa dell’ok defiinitivo di Labbadia, si siederà Konko.

Dopo gli arrivi di Ikoné e Piatek, la Fiorentina è stata considerata da molti, al momento, la regina di questo calciomercato invernale. Commisso è anche concentrato su possibili cessioni di alcuni componenti della rosa di Italiano. Il calciatore che ha deluso di più in questi mesi è sicuramente Amrabat.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina, forte interesse del Bologna per Amrabat

Sul centrocampista ci sono diverse squadre. Come quanto da ‘Tuttsport’, anche il Bologna è tra le pretendenti per prendere Amrabat. Il club emiliano è fortemente interessato ad al calciatore della Fiorentina, ma la trattativa non sta accelerando a causa della presenza del calciatore in Camerun per disputare la Coppa d’Africa con il suo Marocco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Fiorentina: operazione monstre a sorpresa

Nei giorni scorsi Sofyan Ambrabat è stato accostato anche al Torino di Juric. Il centrocampista ha già avuto il tecnico croato ai tempi Verona, dove due anni fa disputò una grandissa stagione. Il Bologna spera di chiudere per il calciatore della Fiorentina per regale un rinforzo importante a Mihajlovic.