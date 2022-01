Calciomercato Juve e Fiorentina: operazione monstre a sorpresa

Giorni di mercato importanti per la Juventus e la Fiorentina, che a breve dovranno prendere una decisione in merito al futuro di 2 giocatori.

Si prepara a fare shopping in Serie A l’Arsenal. Il quinto posto a quota 35 punti, a -2 dal West Ham quarto, soddisfa i Gunners reduci dalla sconfitta patita per mano del Manchester City ma capaci di totalizzare 4 vittorie nelle ultime 5 partite disputate. Ora il club vuole approfittare della finestra invernale del mercato per potenziare il club e consolidare così i sogni di gloria.

Il colpo che appare più vicino porta il nome di Arthur: i contatti con il giocatore di recente si sono intensificati, al punto da arrivare già alle strette di mano. Resta da convincere la Juventus, che reputa il brasiliano importante ma non imprescindibile (appena 7 presenze in Serie A): gli inglesi si sono fatti avanti proponendo un prestito secco fino a giugno, mentre i bianconeri preferirebbero che nell’accordo venisse inserito un obbligo o al massimo un diritto di riscatto.

Ieri, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri lo ha blindato (“la rosa della Juventus resta questa”) ma in realtà le parti continueranno ad interloquire al fine di provare ad individuare una soluzione che possa mettere d’accordo tutti. Il prossimo passo, per l’Arsenal, costituirà nel cercare di convincere Dusan Vlahovic a trasferirsi subito in Premier League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina, Arsenal in pressing su Vlahovic

Operazione complicata, alla luce dei costi e della folta concorrenza per il serbo. Il tecnico Mikel Arteta, in ogni caso, ci crede. “Storicamente questo club ha sempre mirato i migliori giocatori al mondo e i migliori erano sempre interessati a venire qui, posso dire che questa situazione non è cambiata. Ogni volta che ho parlato con dei giocatori, volevano sempre venire, uno dei nostri poteri è catturare l’attenzione”.

LEGGI ANCHE >>> La Fiorentina ha già deciso quando dire addio a Vlahovic

L’attaccante viola, che la Fiorentina non vorrebbe cedere per meno di 70 milioni, di fatto andrebbe a prendere il posto di Alexandre Lacazette e di Pierre-Emerick Aubameyang. Il primo, in particolare, ha segnato appena 3 gol in 15 presenze in campionato ed appare in flessione mentre il secondo è da considerare un separato in casa dopo la decisione del club di togliergli la fascia da capitano ed escluderlo dalle ultime partite. Juventus e Fiorentina sono avvertite, l’Arsenal sogna in grande: c’è una qualificazione in Champions League da ritrovare.