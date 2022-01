Calciomercato Genoa, Labbadia approva: operazione definita

Continua la rivoluzione in casa Genoa, dopo l’esonero di Shevchenko arriva un altro addio. Il trasferimento è questione di ore.

Dopo l’esonero di Andriy Shevchenko un altro addio in casa Genoa. La squadra ligure, momentaneamente affidata a Konko, ma che presto dovrebbe essere diretta dal nuovo tecnico Labbadia, si sta già muovendo sul mercato.

L’idea è quella di dare al nuovo tecnico quanto prima un rosa funzionale e priva di elementi non utili al progetto. Il primo a farne le spese, con molta probabilità, sarà Francesco Cassata. La mezzala, come riportato dai colleghi di TMW, è pronto a lasciare il Ferraris.

La trattativa che negli scorsi giorni era stata messa in piedi con il Parma è in dirittura d’arrivo. La formula dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto. Manca solo l’accordo sulla cifra, ma dovrebbe essere trovato entro la giornata di oggi.

Genoa, Cassata saluta. Andrà al Parma di Iachini

Se tutto andrà come previsto già domani Cassata si sottoporrà alle visite mediche di rito e si aggregherà al gruppo squadra del Parma. Ai ducali troverà Iachini, suo estimatore già ai tempi di Sassuolo.

Cassata lascia il Genoa dopo aver collezionato 44 presenze con i rossoblù, anche se in questa stagione, complice un grave infortunio, aveva collezionato solo 50′ in campo tra campionato e Coppa Italia. Ora, al Parma in cadetteria, l’occasione per ritrovare la continuità perduta.