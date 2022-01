Calciomercato Napoli, tifosi gelati: De Laurentiis pronto alla rivoluzione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pronto ad importanti cambiamenti sul mercato. I tifosi del Napoli in attesa.

Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo. L’arrivo di Tuanzebe ha momentaneamente sistemato uno dei problemi della rosa del Napoli. Dall’altro lato però i tifosi hanno già dovuto mettere in preventivo l’addio del capitano Lorenzo Insigne a fine stagione.

Il non rinnovo di Insigne, avvenuto per troppa distanza tra domanda e offerta, potrebbe però non essere l’unico sacrificio a cui i tifosi napoletani dovranno assistere. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la nuova linea di Aurelio De Laurentiis è chiara e di certo non farà piacere ai tifosi azzurri.

Senza i soldi della Champions League il mercato del Napoli sarà all’insegna del ridimensionamento. L’addio prossimo di Insigne, ma anche quello attuale di Manolas, sono due operazioni già in linea con questa visione low-cost da parte della proprietà azzurra.

Napoli, il diktat di ADL: o Champions o ridimensionamento

Per una squadra che ha sempre basato la maggior parte del suo bilancio sulle entrate Champions e sul player trading, la strada sembra obbligata. In caso di mancata qualificazione alla coppa dalla grandi orecchie, la terza consecutiva, il monte ingaggi dovrà essere drasticamente abbattuto.

Per questo la seconda parte di stagione assume un’importanza cruciale non solo per il futuro immediato degli azzurri. Spalletti è chiamato ad adempiere all’obiettivo fondamentale: finire entro i primi quattro posti. Altrimenti si apriranno scenari di mercato che certamente non faranno felici i tifosi.