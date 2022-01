Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo l’Atalanta di Gasperini e l’Inter di Inzaghi.

In casa Inter prosegue la corsa nel ruolo di capolista. La squadra di Inzaghi torna a giocare in campionato dopo l’importante vittoria della Supercoppa italiana, conquistata contro la Juventus praticamente all’ultimo secondo di 120′ minuti giocati a grandissima intensità. Successo, gioia e voglia di traslare tutto l’entusiasmo di queste ore anche in campionato, dove la lotta per il vertice resta molto accesa.

Di contro c’è l’Atalanta, che ha bisogno di ritrovare conferme sul campo. Dopo due partite senza vittoria, la squadra di Gasperini si è ritrovata contro l’Udinese ma servono conferme. Aver vinto 6-2 contro i friulani è di sicuro un ottimo segnale, ma vanno trovate motivazioni sul campo per provare a dare continuità ai risultati positivi. I quattro posti per la Champions vedono grande traffico, e sarà cosi da qui fino alla fine della stagione.

Atalanta-Inter, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Rossi, Bertini, Scalvini, Toloi, Cittadini, G. Pezzella, Pasalic, Ilicic, Miranchuk.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Sanchez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa, Dzeko.

ARBITRO: Massa.

GUARDALINEE: Lo Cicero e Valeriani.

IV UOMO: Sacchi.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Giallatini.