Milan, brutte notizie dalla Coppa d’Africa: delusione per il rossonero

Giornata di piccola delusione per il Milan per ciò che concerne i suoi impegnati in Coppa d’Africa: Kessie manca un rigore in Costa d’Avorio-Sierra Leone.

Mentre Stefano Pioli si prepara alla sfida di campionato in monday match contro lo Spezia, dà un’occhiata anche alla Coppa d’Africa. I giocatori impegnati nella competizione continentale sono per i rossoneri Ismael Bennacer con l’Algeria, Kessie con la Costa d’Avorio e Fodé Ballo-Touré con il Senegal. Questa domenica però in campo soltanto i primi due. Bennacer alle 20:00 sfiderà la Guinea Equatoriale, mentre Kessie ha affrontato la Sierra Leone.