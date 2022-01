Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo allo Stadio Olimpico la Roma ed il Cagliari.

Dopo aver visto il pareggio tra Venezia ed Empoli, tocca alla Roma aprire le porte dello Stadio Olimpico e cercare di portare punti a casa. La squadra di Mourinho è alla ricerca di punti che possano consentire alla squadra giallorossa di non allontanarsi sensibilmente dalla zona alta della classifica, quella che garantisce l’accesso alle competizioni europee del prossimo anno. Guai ad abbassare la guardia, soprattutto in un momento della stagione cosi intenso e dove ogni punto pesa tantissimo. Brutte notizie poco prima della partita, con Lorenzo Pellegrini che non scenderà in campo a causa di un fastidio durante il riscaldamento. Dentro Veretout.

Di fronte c’è un Cagliari che allo stesso modo ha necessità di portare punti a casa. Nel caso dei sardi, però, l’obiettivo è sensibilmente diverso da quello capitolino. La salvezza, infatti, è la meta da raggiungere per i ragazzi di Walter Mazzarri che, al netto delle evidenti difficoltà delle scorse settimane, proveranno a dare continuità alla ultime due vittorie consecutive conquistate dai rossoblu.

Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout, S. Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham, Felix. Allenatore: Mourinho.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Altare, Goldaniga, Carboni; Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Maggioni di Lecco.

Guardalinee: De Meo e Muto.

Quarto uomo: Volpi.

Var: Pairetto.

Avar: Carbone.