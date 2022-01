Calciomercato Sampdoria, D’Aversa esulta: comunicato del club

Dopo la sconfitta di ieri contro il Torino, D’Aversa è a rischio esonero. Ma la Sampdoria ha comunque preso un calciatore in prestito.

Dopo aver perso in casa ieri contro il Torino, la Sampdoria è in forte crisi. La squadra di D’Aversa ha iniziato il proprio 2022 con tre sconfitte consecutive. I doriani sono passati anche in vantaggio, così come contro il Cagliari nel giorno dell‘Epifania, con Caputo, ma hanno dovuto capitolare dinanzi ai gol di Singo e dell’ex Praet.

I blucerchiati hanno totalizzato solo un punto nelle ultime quattro giornate di campionato. La Sampdoria ha solo quattro punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo, però bisogna considerare che la squadra di Mazzarri ha una gara in meno rispetto ai liguri. Tira una brutta area per D’Aversa.

Il tecnico, infatti, come quanto riportato da ‘Sky Sport’, è sulla graticola. La dirigenza della Sampdoria sta pensando di esonerarlo, ma non prima del derby di domenica prossima contro lo Spezia. Il nome più calcdo per sostituire D’Aversa è quello di un ex, ovvero quello di Marco Giampaolo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sampdoria, è ufficiale l’arrivo in prestito dal Verona di Magnani

La Sampdoria si sta muovendo molto anche in sede di calciomercato. Dopo l’arrivo di Rincon dal Torino, in mattinata è arrivata l’ufficialità di un altro nuovo rinforzo. Il Verona, infatti, ha comunicato di aver ceduto in prestito fino a giugno il difensore centrale Giangiacomo Magnani.

LEGGI ANCHE >>> Praet mette in ginocchio la Sampdoria: Torino corsaro al Ferraris

Il calciatore arriva in blucerchiato per dare una mano al reparto difensivo, martoriato da tantissime assenze. Magnani, ex Sassuolo, ha giocato dieci partite con la maglia del Verona in questa prima parte della stagione. In attesa di conoscere il futuro di D’Aversa, la Samp si regala un altro calciatore per cercare di salvarsi.