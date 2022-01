“Con quei soldi…”: Juve, frecciata in diretta sul caso Dybala

La non esultanza di Dybala dopo il gol siglato all’Udinese ha scatenato tante polemiche sia tra i tifosi della Juve che tra i media.

La Juve ha battuto ieri sera 2-0 l’Udinese grazie ai gol di Dybala e di McKennie. La ‘Vecchia Signora’ non ha mostrato un gran gioco, ma ha meritato di vincere. Gli uomini di Allegri con questo successo hanno agganciato l’Atalanta al quarto posto, anche se la squadra di Gasperini ha due gare in meno.

Paulo Dybala è stato l’uomo della serata sia per la prestazione sul campo che, soprattutto, per la sua ‘non esultanza’ dopo il gol realizzato all’Udinese. Sull’argentino, il cui contratto con la Juventus scadrà a giugno, stanno circolando tante indiscrezioni di calciomercato sul futuro.

L’argentino, sia a ‘Sky’ che a ‘Dazn’, ha commentato ironicamente la sua non esultanza ed il suo gesto di guardare verso la tribuna: “Cercavo un amico, c’erano tante persone in tribuna e non lo trovavo. Sono successe tante cose di cui non voglio parlare. La società ha deciso di parlare del rinnovo a febbraio-marzo“.

Condò commenta il caso Dybala: “E’ molto arrabbiato con la società”

Paolo Condò, giornalista di ‘Sky Sport’ ha analizzato la ‘questione Dybala’: “Il calciatore è molto arrabbiato con la società. E’ da un anno, circa, che passa il messaggio che mancano gli ultimi dettagli per il rinnovo. Ma mancano cinque mesi e mezzo alla scadenza senza questo prolungamento di contratto, con il nuovo amministratore delegato, punzecchiando continuamente, che ha fatto capire che la questione è ancora aperta “.

L’intervento del giornalista poi si conclude: “Fa un po’ ridere che un giocatore come Dybala, da tantissimi anni alla Juventus, debba essere messo sotto esame per capire se sarà o meno la bandiera della squadra bianconera. Le cifre indicano 64 milioni di euro di impegno economico per i prossimi 4 anni, chi prendi con quei soldi? Un calciatore di pari livello come Dybala vale almeno 40 milioni di euro”.