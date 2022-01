Juve-Udinese, manca un rigore: la battuta di Cioffi subito virale

C’è stato un episodio dubbio nel corso del match tra Juventus ed Udinese. Lo ha commentato anche Cioffi nel post partita.

Un’altra serata da dimenticare per l’Udinese. La sconfitta patita all’Allianz Stadium conferma un trend negativo con la seconda sconfitta consecutiva ed una squadra che ha bisogno di voltare pagina il prima possibile. Certo, difficile pensare di poter dare una sterzata in una match dove di fronte c’era una Juventus affamata di punti e con la necessità impellente di trovare punti e lasciarli alle spalle la Supercoppa.

Gabriele Cioffi continua a guidare la squadra friulana, subentrato a Luca Gotti nelle scorse settimane. Al netto di una sconfitta plausibile per i valori in campo, resta un episodio dubbio che lo stesso allenatore dell’Udinese è stato chiamato a commentare nel corso del post partita.

Udinese, Cioffi e la battuta sull’episodio da rigore all’Allianz

L’episodio da moviola avvenuto nel secondo tempo, nell’area di rigore della Juventus. Un contatto particolare tra Soppy e Bernardeschi, con il giocatore dell’Udinese finito giù in seguito ad un contatto insieme a quella che sembra una vera e propria “tirata di capelli” da parte del giocatore juventino.

Proprio Cioffi è stato interrogato sull’argomento ai microfoni di Dazn: “La sensazione che ho avuto io dal campo è che lo avessero tirato per i capelli. C’è un arbitro, assistente ed uno staff Var che se non l’hanno visto vuol dire che non era rigore. Finito lì, nessuna polemica. Aspetta che lo riguardo bene…”, ha poi detto l’allenatore che rivolgendosi nuovamente al giornalista di Dazn chiede: “Tu che dici?“, dando l’idea di confermare la sensazione avuta da bordocampo.

Dopo aver ascoltato anche il commento di Luca Marelli sull’episodio (“Se avesse fischiato l’arbitro sarebbe stata la scelta migliore”) lo stesso Cioffi è stato imbeccato nuovamente: “Cosa aggiungere? Che faccio tagliare i capelli a Soppy“, ha detto cosi ironicamente il tecnico dell’Udinese.