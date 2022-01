Papu Gomez, il ritorno in Serie A: l’annuncio toglie ogni dubbio

Nelle ultime ore sono circolate voci su di un possibile ritorno del Papu Gomez in Serie A. Ecco le ultime novità sull’eventuale trattativa.

Il Papu Gomez ha lasciato la Serie A non certo in maniera tranquilla. Il suo lunghissimo e proficuo rapporto con l’Atalanta si è interrotto per gravi divergenze con Gasperini. Così l’attaccante argentino è migrato in Liga, dove si sta ben comportando con la maglia del Siviglia.

Nelle ultime ore però i media spagnoli hanno lanciato una clamorosa indiscrezione: il Papu Gomez al Napoli. Gli azzurri avrebbero infatti individuato nell’attaccante argentino il sostituto ideale del partente Insigne ormai prossimo a lasciare l’Europa in direzione Toronto.

Un’idea suggestiva, come sempre quando si tratta di argenti a Napoli. Con lo stesso Gomez che non ha mai nascosto la sua simpatia per Napoli e la sua voglia di misurarsi nello stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona.

Papu Gomez a Napoli, la verità

A smentire categoricamente l’indiscrezione ci ha pensato il collega della RAI Ciro Venerato. Durante ’90° minuto’ ha praticamente interrotto le speranze dei tifosi napoletani circa un arrivo dell’ex Atalanta all’ombra del Vesuvio, sia a gennaio che a luglio.

“Secche smentite da parte del Napoli!” ha rivelato Venerato. “Niente di vero circa un arrivo del Papu Gomez da Siviglia. Gli azzurri non sono interessati, non sarà lui il colpo di mercato che il Napoli farà per sostituire Insigne.”