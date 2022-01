Calciomercato Cagliari, Mazzarri gongola: il gioiello brasiliano

Il Cagliari continua la sua piccola rivoluzione sul mercato nel tentativo di dare a Walter Mazzarri una rosa adatta per centrare la salvezza.

Che si sarebbe trattato di un gennaio di fuoco per il Cagliari di Walter Mazzarri lo si sapeva da tempo. I sardi, al momento tra le delusioni di questa prima metà di stagione, sono chiamati ad invertire la rotta al fine di centrare una salvezza complicata ma non certo impossibile. Anche attraverso un deciso cambio di strategie sul mercato.

La rosa che fino a questo momento è stata a disposizione di Walter Mazzarri era una rosa con nomi importanti, ma poco adatta all’idea di gioco dell’ex tecnico di Napoli e Inter. Per questo il mercato di gennaio diventa fondamentale per cambiare alcune cose in casa Cagliari.

Secondo l’Unione Sarda due nomi che presto potrebbero salutare sono Lykogiannis e Dalbert. I due terzini non hanno convinto Walter Mazzarri e potrebbero quindi essere costretti a trovare altri lidi dove concludere la loro stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, per la corsia sinistra Mazzarri guarda in Brasile

Il greco ha diverse proposte anche dall’Italia e potrebbe quindi addirittura rimanere in Serie A. Discorso diverso per Dalbert che invece molto probabilmente tornerà in Brasile al Flamengo.

LEGGI ANCHE >>> “Con quei soldi…”: Juve, frecciata in diretta sul caso Dybala

Proprio dal Brasile potrebbe arrivare il loro sostituto. Si tratta di Lucas Piton Crivellaro, classe 2000 in forza al Corinthians. Terzino giovane che inoltre ha anche un grandissimo vantaggio: dal luglio scorso ha anche il passaporto italiano.