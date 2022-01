“Loro sono pronti”: esonero e ribaltone, colpo di teatro in arrivo

Pirlo e Gattuso sono pronti per tornare ad allenare. I due sono tra i candidati per sostituire un tecnico in Premier League.

La Juvenuts ieri ha battuto l’Udinese 2-0 grazie alle reti di Dybala e di di McKennie. I bianconeri non hanno mostrato un bran bel gioco, ma hanno meritato la vittoria. La squadra di Allegri con questo successo ha raggiunto l’Atalanta al quarto posto, ma bisogna considerare che i bergamaschi hanno due gare in meno rispetto alla ‘Vecchia Signora’.

Nella team juventino ci sono grandissimi cambiamenti in atto, ma l’obiettivo primario resta la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Qualificazione che ha ottenuto l’anno scorso all’ultima giornata, ed in modo insperato, Andrea Pirlo. Il tecnico, alla sua assoluta prima esperienza alla guida di un gruppo di calciatori, è stato poi sostituito a fine stagione da Massimiliano Allegri.

Pirlo l’anno scorso è riuscito a vincere anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, ma questi successi non sono bastati ad ottenere la conferma dalla proprietà bianconera. In questi mesi l’ex calciatore ha atteso l’occasione giusta per ritornare ad allenare. Occasione che si potrebbe mostrare in questi giorni.

Everton, Benitez è a rischio esonero: Pirlo e Gattuso tra i candidati a sostituire lo spagnolo

Secondo ‘Calciomercato.it’, infatti, Pirlo è tra i nomi papabili per sostituire Benitez alla guida dell’Everton. Dopo la sconfitta di ieri contro il Norwich, i ‘Toffees’ sono in profonda crisi. La squadra ‘blu’ di Liverpool è addirittura quindicesima in classifica, ma deve anche recuperare due partire.

La dirigenza dell‘Everton è in continuo contatto con il proprietario del club, Farhad Moshiri, per decidere il futuro di Benitez. Ci sono anche Fonseca e Gattuso tra i tecnici accostati alla panchina del team inglese. Sia Pirlo che Gattuso sono pronti per tornare ad allenare e dimostrare il proprio valore.