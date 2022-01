“Sono stati duri…”: Donnarumma, il retroscena sul momento al PSG

Ieri il ritorno in campo dopo giorni complicati. Gigio Donnarumma ha spiegato tutto dopo la sfida contro lo Stade Brestois.

Gigio Donnarumma è tornato, riprendendosi la porta del Paris Saint Germain ma anche la grande fiducia della piazza parigina. La vittoria di ieri contro lo Stade Brestois porta anche la sua chiara firma in calce, con una super parata ad inizio partita che è stata elogiata anche dai media francesi in queste ore. Resta da risolvere, ovviamente, quella che è l’alternanza con Keylor Navas che resta argomento di discussione.

L’ex Milan sta dimostrando di meritare quel ruolo da titolare fisso che evidentemente si aspettava una volta arrivato a Parigi, anche in virtù di un sontuoso contratto firmato e la vittoria dell’Europeo in estate. Ad oggi il percorso di Gigio ha vissuto una serie di alti e bassi, e tra quest’ultimi c’è stato anche il contagio da Covid nelle scorse settimane.

Donnarumma, il ritorno dopo il Covid e la grande prestazione

Nelle scorse settimane l’estremo difensore della nazionale italiana è risultato positivo al Coronavirus, costretto a restare fermo ai box. Ieri il ritorno in campo, la fiducia di Pochettino e la grande prestazione contro lo Stade Brestois. Certo, non sono stati giorni facili quelli di convivenza con il Covid-19.

“Sto andando molto bene, sono tornato ad allenarmi in forma, come se non mi fossi fermato. Sicuramente i primi due giorni dopo il Covid sono stati duri. Però sto bene, mi sono ripreso bene, questa è l’importante , Io sto bene!”, ha raccontato il portiere del PSG come riportato da ‘Le Parisien’. Insomma, Gigio sembra essere pronto a rimettersi in carreggiata a pieno ritmo.

“E’ stata una bella sosta, la squadra sa di poter contare su di me, io do il massimo ogni volta”, ha poi chiarito ancora il portiere italiano. La stagione è ancora lunga, e per Gigio ci sarà l’occasione di dimostrare quanto potrà essere importante per la causa.