Roma, la vittoria non evita le frecciate di Mourinho: “Non ho risposte…”

La Roma vince 1-0 contro il Cagliari e passa con grande sofferenza all’Olimpico: Mourinho non risparmia l’ennesima frecciata in diretta a DAZN

La vittoria è arrivata, e non può che essere una buona notizia per la Roma. Soprattutto in un gennaio povero di soddisfazioni, per il club giallorosso. Nonostante la prestazione sofferta, i capitolini portano a casa tre punti importanti e battono un colpo per la lotta Champions.

“Passiamo avanti subito, dominiamo per tutta la partita… E poi rischiamo sempre di subire il gol dell’1-1”. Così José Mourinho ha analizzato la sofferta vittoria della sua Roma contro il Cagliari.

Parole che sono suonate come una strigliata verso i giallorossi, che nel finale hanno rischiato di finire in pareggio: “Rui Patricio ha davvero fatto una grande parata (su Joao Pedro, ndr), per fortuna la palla ha poi colpito la traversa”.

Roma, Mourinho striglia i suoi dopo la vittoria: “Non ho risposte…”

Di qui, Mourinho non risparmia la frecciata ai suoi: “Perché non riusciamo a chiudere le partite? Bella domanda, davvero non ho più risposte…”. Un monito lanciato chiaro e forte alla sua Roma, quello dello Special One, che ha tirato le orecchie ai giallorossi per l’ennesima gara rischiata negli ultimi minuti.

“Oggi abbiamo avuto tanto controllo, nel finale abbiamo sentito la pressione. Per nostra fortuna, Rui Patricio è stato decisivo. Noi abbiamo dominato con e senza la palla, quando giochi così una partita dovrebbe finire 5-0″. Insomma, Mou vuole una Roma più cinica e spera di riscontrare miglioramenti già dalle prossime”.

Infine una parentesi anche su Sergio Oliveira, grande protagonista all’esordio con la maglia della Roma: “Abbiamo bisogno di più calciatori come lui, di talento e di grande esperienza”.