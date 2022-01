Roma, vittoria sofferta contro il Cagliari: Mourinho esulta per un motivo

Impossibile pensare a un esordio migliore: Sergio Oliveira decide Roma-Cagliari con un gol dal dischetto. La sintesi del match.

Livelli intensi quelli della partita di campionato tra Roma e Cagliari, la quale comincia immediatamente con la necessità del VAR e prosegue su questa falsariga. Il gol della vittoria, infatti, arriva da una rete messa a segno dal dischetto da Sergio Oliveira.

Esordio da titolare con annesso gol. Non poteva desiderare un momento migliore, tra l’altro all’Olimpico, il centrocampista appena arrivato alla Roma. Tra l’altro, la vittoria permette ai giallorossi di seguire in scia per l’Europa e di non farsi superare dalla Lazio di Sarri.

Roma-Cagliari 1-0, la sintesi del match: decide Sergio Oliveira

La sfida si apre già al 4′ con uno scontro in area tra Zaniolo e Carboni, che inizialmente vede un calcio di rigore assegnato alla Roma. Tuttavia, l’azione viene rivista al VAR e viene annullata la decisione, poiché è il giocatore giallorosso a cercare il contatto. Il gioco riprende e al 13′ in area Abraham svetta di testa, ma trova Cragno pronto a negargli la rete. Il match assume ritmi decisamente più contenuti, fino alla mezz’ora, quando la tensione si accende. Al 31′, infatti, Sergio Oliveira cerca la rete dalla distanza e il pallone è deviato dal braccio di Dalbert. Il direttore di gara controlla l’azione e assegna il penalty ai giallorossi. Sul dischetto si presenta proprio il portoghese che non sbaglia. Squadre negli spogliatoi con la Roma al timone del match.

La sfida riprende con Felix, che parte in contropiede e prova la conclusione senza successo. Quindi, si ripete al 57′ ma ad avere la meglio è Cragno. Al 65′ grande occasione per la Roma con Mkhitaryan che verso la porta allarga per Veretout, che ci prova dal limite senza riuscire a centrare la porta. Shomurodov di piattone verso l’80’ serve una sfera troppo lenta, e si riprende. Sono ben 4 i minuti di recupero che vengono concessi: è Nandez a chiudere la sfida con un’azione personale che impensierisce Rui Patricio, il quale riesce comunque ad avere la meglio. Si chiude sull’1-0.

La classifica

Inter 49**, Milan 48*, Napoli 43*, Atalanta 41**, Juventus 41, Roma 35, Lazio 35, Fiorentina 32**, Torino 31*, Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna 27**, Udinese 20**, Sampdoria 20, Spezia 19*, Venezia 18*, Cagliari 16, Genoa 12*, Salernitana 11**

*una partita in meno

**due partite in meno