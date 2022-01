Calciomercato Sassuolo, Dionisi esulta: il nuovo attaccante

Il Sassuolo riflette sulle prossime operazioni di mercato: pronto il colpo in attacco che farà esultare il tecnico Dionisi.

Per ora è arrivato soltanto Ruan Tressoldi, preso dal Gremio nell’ambito dell’operazione che ha consentito di vestire di neroverde già in estate Matheus Henrique. Ma non finirà qui. Il Sassuolo, infatti, pensando di regalare al tecnico Alessio Dionisi nuovi rinforzi tesi a potenziare la squadra in vista della seconda parte della stagione.

In particolare, si cercherà di ingaggiare un elemento che possa raccogliere l’eredità lasciata da Jeremie Boga, ceduto all’Atalanta per circa 22 milioni. A confermarlo è stato l’amministratore delegato del club Giovanni Carnevali, nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport qualche minuto prima della sfida odierna con il Verona.

“Boga sarà rimpiazzato? Stiamo vedendo, ma abbiamo anche una rosa che permette al mister di trovare delle alternative. Qualcosa sicuramente faremo: La nostra politica è quella di puntare sui giovani italiani e sta portando risultati.” le parole rilasciate dal dirigente, il quale però ha preferito evitare di fare nomi. Tanti i profili che la società sta attualmente vagliando, compreso quello di Emil Konradsen Ceide.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sassuolo, in arrivo il sostituto di Boga

Il norvegese di origini haitiane attualmente in forza al Rosenbog, fin qui, ha totalizzato buoni numeri: due gol in 6 presenze, che si aggiungono ai 10 messi a segno nella scorsa stagione. Numeri che hanno attirato l’attenzione del Sassuolo, che ora sta valutando l’idea di farsi avanti ufficialmente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, il Newcastle può rovinare i piani di Gasperini

Ulteriori svilippi, stando a quanto confermato dal ‘Corriere dello Sport’, sono attesi a breve. Intanto l’allenatore Dionisi andrà avanti con i giocatori a disposizione, con la speranza che il club riesca a trovare anche un accordo per rinnovare il contratto in scadenza di Filip Djuricic.