Napoli, rinforzo e salti di gioia per Spalletti: arriva l’ufficialità

La notizia più attesa dai tifosi del Napoli arriva e la dà Luciano Spalletti attraverso la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna.

Posticipo di campionato per il Napoli. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina allo Stadio Maradona, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, gli azzurri saranno a Bologna per il match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Per l’occasione Luciano Spalletti potrà contare sull’apporto di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è tornato a disposizione ed è presente nella lista dei convocati del tecnico per l’impegno di campionato.

Per il Napoli il rientro di Victor Osimhen sarà alla pari di quello di un nuovo acquisto. Il calciatore manca da fine novembre a causa della frattura allo zigomo, che l’ha costretto all’operazione ma anche ad indossare la maschera in campo. Successivamente, a frenarne la ripresa è stato il coronavirus, dal quale è guarito e per tale ragione è a disposizione.

Bologna-Napoli, Osimhen nei convocati di Spalletti

Victor Osimhen avrebbe dovuto assentarsi anche per la Coppa d’Africa, tuttavia l’infortunio e il contagio da Covid-19 gli hanno impedito di essere in patria per difendere la maglia della Nigeria. Il centravanti ha preso la decisione di comune accordo con il Ct ad interim Austin Eguavoen per recuperare al meglio e non rischiare di essere disponibile soltanto in parte e compromettere il recupero. Per cui è rimasto a casa fin quando si è negativizzato ed è rientrato in Italia.

Ad ogni modo in occasione di Bologna-Napoli, il calciatore sarà una risorsa importante ma non partirà titolare. L’ha chiarito in conferenza stampa Luciano Spalletti, presentando la sfida: “La vedo difficile che possa giocare dall’inizio avendo fatto due o tre allenamenti. Osimhen è uno che solo a vederlo che va a pressare gli avversari, fa capire subito che il contatto con l’avversario non gli crea alcun fastidio, figuriamoci con il pallone. La sua esuberanza è superiore a qualsiasi tipo di paura. Non solo lui, anche Lozano che ha superato un infortunio traumatico come quello che ha subito”.