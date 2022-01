Doccia gelata per Shevchenko: non solo l’esonero, il nuovo annuncio

Johannes Spors, general manager dee Genoa, è ritornato a parlare dell’esonero di Shevchenko in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il Genoa sfiderà domani sera all’Artemio Franchi la Fiorentina di Italiano. Sulla panchina rossoblù non si siederà Shevchenko. Il tecnico ucraino è stato ufficialmente esonerato nella giornata di ieri. La prima squadra è stata affidata, in attesa dell’arrivo di Bruno Labbadia, a Konko.

Labbadia, tecnico tedesco di origini italiane ed ex, tra l’altro, di Bayer Leverkusen e del Stoccarda, è stato individuato come l’uomo giusto per guidare il Genoa verso la salvezza. Shevchenko è stato esonerato dopo aver totalizzato solo tre punti, senza ottenere neanche un successo, nelle dieci partite come allenatore rossoblù.

Dopo quello di Ballardini dello scorso novembre, quello di Sheva è il secondo esonero di questa stagione in casa genoana. Il ‘Grifone’ è penultimo in classifica a cinque punti dal Venezia quartultimo, ma bisogna considerare che la squadra di Zanetti ha una una gara in meno, quella contro la Salernitana di dicembre, rispetto ai liguri.

Genoa, Spors su Shevchenko: “I risultati non sono mai migliorati”

A parlare della situazione del Genoa è Johannes Spors, general manager del team rossoblù, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “Esonero di Shevchenko? Ho parlato molto con lui. Non c’è mai stato un problema di comunicazione tra di noi, ma, sfortunatamente, sia il gioco che i risultati non sono per niente migliorati”.

Il dirigente genoano hai poi concluso il suo intervento al quotidiano sportivo: “Sapevo che il Genoa sarebbe stata una grande sfida, che a me piacciono tantissimo. Sono convinto che, se andremo tutti nella stessa direzione, abbiamo le possibilità di raggiungere il nostro obiettivo primario e di migliorare il club in futuro”.