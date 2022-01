Calciomercato Juventus, il caso Arthur non è chiuso: le ultime

L’Arsenal insiste per Arthur, nonostante la Juventus lo abbia pubblicamente blindato: gli aggiornamenti sull’affare

Il caso Arthur non è ancora chiuso. Nonostante Massimiliano Allegri lo abbia blindato più volte pubblicamente (come accadde, va detto, anche con Ronaldo), l’Arsenal insiste, il brasiliano è aperto all’idea della cessione e i contatti con la Juventus proseguono.

Secondo quanto raccolto da SerieANews.com, sia il club inglese che il giocatore non considerano da scartare un’operazione che dipenderà, in ogni caso, dai movimenti in entrata della Vecchia Signora. Il tecnico bianconero, infatti, non darà l’ok all’addio dell’ex Barcellona finché il club non gli assicurerà un sostituto, cosa che ad oggi sembra complessa, ma che non va esclusa. Il mercato entrerà nel vivo a partire da questa settimana e Arthur, che in questa stagione è stato spesso relegato in panchina, è attratto dal progetto di Mikel Arteta, che gli garantirebbe un ruolo da titolare inamovibile. Un aspetto che, col Mondiale in vista, ovviamente ha un enorme peso.

Calciomercato Juventus, nuovi contatti con l’Arsenal per Arthur

L’Arsenal, dunque, ha intenzione di continuare a negoziare nei prossimi giorni per tentare di trovare una soluzione chiudere un colpo difficile, ma che il suo tecnico reputa fondamentale. Una situazione molto simile a quella di Alvaro Morata, che attende a sua volta che la società trovi un nuovo attaccante per trasferirsi immediatamente al Barcellona.

La Juve, pubblicamente, ha chiuso loro le porte, ma nessuno a Torino esclude sorprese da qui al 31 gennaio. La fase calda di questo calciomercato invernale è appena cominciata…