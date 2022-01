Calciomercato Juventus, colpo immediato: il club “lo regala”

La situazione attaccanti risulta molto movimentata in casa Juventus. Arriva però la notizia che potrebbe far felici Allegri e i tifosi.

Uno dei reparti in cui la Juventus dovrà necessariamente fare qualcosa è quello offensivo. Tanti, forse troppi, i punti in sospeso che rischiano di rallentare il processo di rinnovamento e l’inizio di un nuovo ciclo in casa bianconera.

La priorità in casa Juventus in questo momento è capire come evolverà la situazione Dybala. In secondo luogo continua a tenere banco anche la situazione Morata con l’attaccante, il cui cartellino è ancora di proprietà dell’Atletico, che è in attesa di capire di che colore sarà il suo prossimo futuro.

C’è però anche la necessità di fare qualcosa in entrata già a gennaio al fine di regalare ad Allegri qualche alternativa in più in avanti. Naturalmente nessuna spesa folla. L’occasione di mercato potrebbe però essere dietro l’angolo ed arrivare dalla Russia, per la precisione dallo Zenit San Pietroburgo.

Juventus, idea low-cost per l’attacco: l’iraniano Azmoun

Il nome caldo sulla lista di Cherubini. secondo quanto riporta Tuttosport, e quello dell’iraniano Sardar Azmoun. Attaccante classe ’95 Azmoun si sta mettendo in luce con la maglia dello Zenit attirando l’interesse di diverse squadre europee.

Il colpo, dal punto di vista della Juventus, sarebbe estremamente conveniente. L’attaccante infatti è in scadenza a giugno e lo Zenit, consapevole del rischio di perderlo a zero, sarebbe anche disposto a darlo via per una cifra irrisoria. Un’offerta di 5 milioni fatta adesso potrebbe quindi essere più che sufficiente per portare a Torino Azmoun.