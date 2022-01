Calciomercato Sampdoria, è fatta: pezzo grosso per Giampaolo

La Sampdoria è pronta ad accogliere Marco Giampaolo con un colpo a centrocampo: in chiusura l’operazione per dare qualità alla mediana

La Sampdoria ha scelto di chiamare in panchina Marco Giampaolo per sostituire Roberto D’Aversa. Il tecnico però non sarà in panchina nel prossimo match. Come anticipato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, domani dovrebbe andare in panchina Tufano.

I doriani, infatti, domani sera alle 21 saranno impegnati contro la Juventus in Coppa Italia. I blucerchiati proveranno a riscattare le ultime tre sconfitte contro Cagliari, Napoli e Torino nel giro di nove giorni.

Sampdoria, per Giampaolo c’è Stefano Sensi: il centrocampista giunge in prestito dall’Inter

La dirigenza blucerchiata ha già pronto un regalo per il nuovo tecnico. Il giornalista Fabrizio Romano, infatti, su Twitter ha anticipato una novità di mercato.

“Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi si unirà alla Sampdoria in prestito fino al termine della stagione”, ha scritto sul suo profilo social il giornalista.

Secondo lo stesso Romano, Marco Giampaolo sarà annunciato nella giornata di oggi come nuovo allenatore della Sampdoria.

Nella stagione in corso, Stefano Sensi ha trovato poco spazio con Simone Inzaghi. Il centrocampista classe 1995 ha collezionato 11 partite tra Serie A e Champions League, una sola volta però è sceso in campo dal primo minuto, in occasione della prima giornata contro il Genoa. Una squadra contro cui la sfida diventerà ora ‘particolare’ per lui.

Stefano Sensi è arrivato all’Inter a titolo definitivo a settembre 2020. I neroazzurri lo hanno acquistato per 20 milioni di euro dal Sassuolo. Il calciatore si era trasferito a Milano un anno prima, giungendo alla corte di Antonio Conte in prestito per poco più di due milioni di euro. In precedenza ha vestito pure le maglie di Cesena e San Marino, in Serie C.