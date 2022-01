Brutta notizia per Donnarumma: la beffa è ufficiale, il motivo

Donnarumma beffato per il premio Fifa di miglior portiere del 2021, a Zurigo è stato poi assegnato pure il ‘Puskas’ all’ex Roma Erik Lamela

I premi assegnati dalla Fifa hanno lasciato l’amaro in bocca a Gianluigi Donnarumma. Il suo momento così continua ad essere in chiaroscuro come ha evidenziato la prima parte di stagione nella sua squadra di club.

Consegnato anche il ‘Puskas Award’, il premio che celebra il gol più bello dell’anno solare. La statuetta è stata vinta da Erik Lamela, vecchia conoscenza dei tifosi della Roma e ora al Siviglia. Il gol tuttavia è quello realizzato contro l’Arsenal nella passata stagione quando militava al Tottenham, in Inghilterra. In Premier League, l’attaccante argentino ha perforato la porta dei ‘Gunners’ con una ‘rabona’. Battuta la concorrenza di Patrick Schick, a segno da centrocampo in Repubblica Ceca-Scozia valida per l’Europeo, e di Mehdi Taremi, in gol in Chelsea-Porto di Champions League.

Miglior portiere 2021: Donnarumma beffato, Edouard Mendy si aggiudica pure questo premio

Sono stati vari i premi consegnati nel corso del galà che si è celebrato a Zurigo. All’interno della cerimonia dei Best Awards, la Fifa ha assegnato tra gli altri anche il premio come migliore portiere del 2021.

Beffato Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano era uno dei tre in corso per il riconoscimento ma è stato battuto da Edouard Mendy, estremo difensore che ha contribuito alla conquista della Champions League da parte del Chelsea. Si prolunga così il momento magico del portiere dei ‘Blues’ che nell’ultimo anno e mezzo si è guadagnato i fari della ribalta dopo una carriera in cui ha sempre continuato a rincorrere i suoi obiettivi.

Non è bastata invece la vittoria nell’Europeo a Gigio Donnarumma, ora al Psg ma ancora al Milan nella prima parte dell’anno solare. Il terzo candidato per il premio era Manuel Neuer del Bayern Monaco.

Edouard Mendy, portiere classe 1992, è ora impegnato con il Senegal in Coppa d’Africa. L’estremo difensore è stato acquistato dal Chelsea a settembre 2020. I ‘blues’ lo hanno prelevato dal Rennes per 24 milioni di euro.