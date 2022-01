“Campionato falsato, incomprensibile”: Serie A, il dirigente tuona in diretta

Continuano le polemiche attorno al Covid, con alcune squadre che contestano le scelte prese e la regolarità della Serie A.

Che il Covid e la confusione sui protocolli avrebbe dato adito a lunghi strascichi era preventivabile. Nonostante il nuovo protocollo approvato, rimangono le polemiche riguardo i match disputati (o non disputati) sotto il vecchio protocollo.

Una delle squadre che più si sente defraudata è l’Udinese. Per bocca del suo dirigente Pierpaolo Marino i friulani tornano sul match perso 6-2 contro l’Atalanta, parlando apertamente di irregolarità del campionato. L’Udinese infatti, a differenza di altre squadre che hanno vista la loro partita rinviata, è stata ‘costretta’ a scendere in campo con pochissimo preavviso.

“Per noi è stata incomprensibile la decisione di farci scendere in campo contro l’Atalanta.” ha tuonato Pierpaolo Marino ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’. “Per altre squadre è stato deciso il rinvio, invece noi abbiamo dovuto giocare. Il campionato in questo momento di regolarità ne ha ben poca!”

Udinese, la rabbia: “La nostra Serie A ormai falsata”

“Naturalmente non sto dando alcuna colpa all’Atalanta.” ha chiarito Marino. “Ma la colpa è tutta di chi ha deciso che quella partita doveva per forza giocarsi. Ci siamo ritrovati a giocare sapendolo solo il sabato sera. Era da diversi giorni che non facevano attività di allenamento e non avevamo preparato la partita. La domenica mattina ci siamo ritrovati e la domenica pomeriggio dovevamo essere in campo.”

Infine una considerazione sul campionato dell’Udinese, a detta di Marino ormai irrimediabilmente falsato: “Certo, ormai il campionato è falsato. Ci siamo ritrovati a un mese dalla vittoria contro il Cagliari in condizioni totalmente diverse. Spero solo che col nuovo protocollo si evitino queste cose.”