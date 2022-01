“Errore clamoroso”: Milan-Spezia, esplode il caos per il non-gol di Messias

Scoppia il caos allo scadere dei minuti di recupero di Milan-Spezia: l’arbitro Serra fischia senza concedere il vantaggio ai rossoneri

Succede di tutto in Milan-Spezia, partita che si è disputata questo pomeriggio a San Siro. Lo Spezia, come ha dimostrato, non aveva intenzione di perderla ma alla fine l’ha anche vinta. Scoppia però il caos nei minuti di recupero.

L’arbitro Serra non valuta in modo corretto l’azione condotta dai rossoneri e non concede il vantaggio per un fallo commesso al limite dell’area. Messias, però, nel momento in cui il fallo era stato commesso aveva già recuperato palla e, tutto solo, pochi secondi dopo ha segnato il gol dell’eventuale 2-1. Gol però non valido.

Il Milan esplode, i giocatori accerchiano il direttore di gara che si scusa prontamente con i giocatori, consapevole da subito dell’errore effettivamente commesso. Oltre il danno, però, è poi arrivata anche la beffa perché alla fine lo Spezia la ribalta anche con il gol di Gyasi arrivato al 94′.

Errore clamoroso dell'arbitro #Serra che fischia fallo per il #Milan sul gol di Messias.

Rossoneri che hanno creato 15 palle gol ma sono usciti con zero punti da #SanSiro. Inconcepibile per il Milan perdere una partita così — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) January 17, 2022

Milan-Spezia, oltre il danno anche la beffa: l’arbitro Serra fischia non concedendo il vantaggio e i rossoneri crollano

Sul momentaneo 1-1 quindi a San Siro succede di tutto. Il gol di Messias non può essere convalidato perché l’arbitro Serra, non concedendo il vantaggio, ha effettivamente fischiato un attimo prima che la palla calciata dall’attaccante rossonero finisse in rete. Scoppia il caos, l’arbitro si scusa. I rossoneri crollano, lo Spezia la ribalta: la gara termina sull’1-2.

