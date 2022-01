Milan, sgambetto dallo Spezia con polemica. Lozano si riprende il Napoli

Termina il pomeriggio di questa 22esima giornata di Serie A: vince il Napoli contro il Bologna, rallenta il Milan con lo Spezia

Poche emozioni nel match di Bologna-Napoli, o meglio colorate solamente di azzurro. I rossoblù non riescono a concretizzare praticamente quasi nessuna azione e si arrende ai partenopei. A San Siro, invece, contro ogni pronostico, il Milan ha faticato contro uno Spezia non desideroso di perdere terreno in Serie A.

Luciano Spalletti dà nuovamente fiducia a Hirving Lozano, nonostante la prestazione non ottimale mostrata in Coppa Italia ma in generale anche quelle delle ultime giornate di Serie A. Il messicano, però, non delude le aspettative e ritrova il gol. Sua la splendida doppietta che ha portato la vittoria al Napoli.

In quel di San Siro, invece, lo Spezia, ha giocato una buona prestazione, specialmente nel secondo tempo, e il Milan non è riuscito a dare lo sprint necessario per superare l’Inter (con una partita in meno da dover giocare) nella classifica.

Inarrestabili Lozano e Leao: il Napoli ottiene la vittoria con il Bologna, il Milan cade contro lo Spezia

Allo Stadio Dall’Ara di Bologna non c’è storia. I rossoblù non riescono a sbloccare una situazione difficile vissuta in campionato. Chi la sblocca e la chiude anche è però Hirving Lozano, su assist di Elmas prima e di Fabian Ruiz dopo. La gara termina sullo 0-2.

A Milano Theo Hernandez al 45′ sbaglia un rigore e non centra la porta di Provedel che resta inviolata ancora per poco. Al 45’+1′ infatti Rafael Leao ha preso sulle proprie spalle la squadra e ha segnato il gol del vantaggio. Nella ripresa, però, lo Spezia rientra con un altro spirito e al 64′ segna Kevin Agudelo su assist di Daniele Verde. Al 92′ aveva segnato Messias ma pochissimi secondi prima l’arbitro Serra ha fischiato prima del gol. Gyasi, a recupero praticamente finito, gela il Milan e ribalta la gara che termina sul risultato di 1-2. Lo Spezia vince dopo ben 100 anni a Milano.

La classifica di Serie A

Inter 50*, Milan 48, Napoli 46, Atalanta 42*, Juventus 41, Roma 35, Lazio 35, Fiorentina 32**, Torino 31*, Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna 27*,Spezia 22, Udinese 20**, Sampdoria 20, Venezia 18*, Cagliari 16, Genoa 12*, Salernitana 11**

*una partita in meno

**due partite in meno