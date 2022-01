Calciomercato, ecco il ritorno di Eriksen: pronto il contratto da firmare

Christian Eriksen ha voglia e grinta per rimettersi in gioco e avrebbe trovato la squadra per farlo, con l’obiettivo di Qatar 2022.

Un malore al cuore ha interrotto bruscamente per un periodo la carriera del danese Christian Erisken e definitivamente la sua avventura professionale all’Inter.

In Serie A, infatti, non è consentita l’attività sportiva con un defibrillatore sottocutaneo, ragion per cui il contratto del calciatore è stato portato alla risoluzione dal club nerazzurro.

Diverse soluzioni sono state prese in considerazione da Eriksen e dal suo entourage per ricominciare. Si era pensato anche ad un romantico ritorno in patria, dove sicuramente sarebbe stato accolto con molta felicità dai tifosi dell’Odense, ma il giocatore cerca un’avventura ancora più ambiziosa, essendo nel pieno della sua carriera.

Eriksen torna a giocare: proposta dal Brentford

In base alle informazioni che riferisce ‘The Athletic’, Eriksen avrebbe ricevuto una proposta interessante dalla Premier League, le cui regole sono più permissive rispetto a quelle della Serie A. Il giocatore piace al Brentford e pare gli sia stato offerto un contratto fino a fine stagione con opzione per il prossimo anno sportivo.

Per Eriksen si tratterebbe di un’occasione importante, poiché il suo grande desiderio è quello di disputare i Mondiali di Qatar a dicembre con la sua Nazionale. Inoltre, al Brentford godrebbe dello scenario del calcio inglese, ma senza troppe pressioni. Presto potrebbe giungere la notizia dell’accordo, mentre danese continua ad allenarsi con l’Odense.

Nelle ultime settimane, infatti, Eriksen ha cercato di riprendere l’attività fisica per farsi trovare pronto non appena giunga la proposta che fa al suo caso. Forse è la volta buona…