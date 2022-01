Roma, già dimenticata la vittoria col Cagliari: il comunicato gela Mourinho

La vittoria contro il Cagliari è una gioia momentanea per la Roma di Mourinho, che deve fare i conti con un inatteso infortunio.

Lorenzo Pellegrini avrebbe dovuto assumere il ruolo di cicerone per Sergio Oliveira. Il capitano della Roma e il centrocampista portoghese, infatti, sono amici e adesso anche compagni di squadra. Mourinho, infatti, aveva immaginato e scelto di vederli insieme in occasione dell’esordio del neo-arrivato in Serie A, ma Pellegrini ha dato forfait prima dell’inizio del match.

Il giocatore, infatti, in occasione del riscaldamento all’Olimpico prima dell’incontro col Cagliari ha lasciato il posto al francese Veretout a causa di un problema muscolare. La situazione ha subito allarmato il club, poiché già contro il Torino a fine novembre si era fermato per una lesione al quadricipite destro.

Roma, infortunio Pellegrini: torna dopo la sosta

Il giocatore è stato sottoposto quest’oggi ad esami strumentali, che hanno confermato un infortunio al quadricipite. Nel dettaglio, si tratta di un risentimento sulla stessa cicatrice di qualche settimana fa. Secondo quanto riferisce ‘SKY’, Pellegrini sarà costretto a saltare la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, prevista per giovedì 20 gennaio, ma anche la gara di campionato contro l’Empoli in calendario per il 23 dello stesso mese.

Lo staff medico della Roma dovrà monitorare il progredire della situazione per capire se potrà essere a disposizione dopo la sosta Nazionale, ovvero per la gara del 6 febbraio contro il Genoa. Nemmeno il tempo di godere della vittoria e dell’esordio con gol di Sergio Oliveira che la Roma è già in emergenza, e ciò vuol dire che il portoghese sarà indubbiamente più impiegato del previsto e dovrà adattarsi il prima possibile alla nuova dimensione giallorossa.