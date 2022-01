Bonucci spiazza l’Inter e i tifosi: gesto incredibile a sorpresa

La grande rivalità tra Inter e Juventus dura al di là dei match giocati sul campo: Bonucci spiazza i nerazzurri

La sfida di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus sembra essere stata giocata già una vita fa. Eppure sono passati solamente cinque giorni. Il 12 gennaio si è tenuto il big match, considerato come il vero e proprio Derby d’Italia, a San Siro che ha visto venir fuori vittoriosa l’Inter.

La Serie A è ricominciata, dopo l’impegno della Supercoppa e dopo gli impegni vari della Coppa Italia, e il posticipo di quest’oggi ha chiuso la 22esima giornata. Tuttavia, la sfida combattuta davvero fino all’ultimo minuto tra nerazzurri e bianconeri fa ancora parlare di sé.

L’ingresso mancato di Leonardo Bonucci, che Massimiliano Allegri avrebbe voluto sfruttare per quelli che sembravano essere gli scontati calci di rigore, ha generato discussioni ma anche diverse foto che hanno fatto il giro del web.

Supercoppa Inter-Juventus, la dichiarazione inaspettata di Bonucci: “Alla fine…”

Leonardo Bonucci torna a parlare, questa volta ironicamente, del suo mancato ingresso in campo sul finale di Inter-Juventus. Chi dovesse essere la vincitrice della Supercoppa è stato infatti deciso solo allo scadere dei tempi supplementari della gara: Alexis Sanchez ha segnato il gol del trionfo nerazzurro solamente al 121′. Proprio nel momento in cui la Juventus attendeva che Bonucci potesse fare il proprio ingresso in campo.

Ingresso mai effettivamente arrivato perché sul definitivo 2-1 la gara è poi terminata. L’ira di Bonucci, nel momento del mancato cambio, è stata fin da subito evidente. Tanto da far diventare le sue immagini virali sul web. Quest’oggi, lo stesso difensore bianconero, ha spiazzato l’Inter e i tifosi nerazzurri tramite una pubblicazione postata sul proprio profilo ‘Instagram’. Ha voluto celebrare la scelta di FIFA di inserirlo nella nella Top 11 del The Best FIFA 2021. E ha scritto come didascalia della foto un messaggio ironico: “Alla fine sono entrato“, parole seguite da faccine sorridenti.