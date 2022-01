Gol non dato a Messias, colpo di scena: gesto ufficiale per il Milan

Dopo l’errore commesso in Milan-Spezia dall’arbitro Serra, arriva il gesto ufficiale nei confronti del Milan

L’errore commesso da Marco Serra sul finale di Milan-Spezia farà a lungo parlare e ha comportato anche un gesto ufficiale nei confronti del Milan. Ma non solo. Ora lo stop per l’arbitro potrebbe durare a lungo.

Marco Serra fischia immediatamente per il fallo subito al limite dell’area da Ante Rebic. Il gol segnato da Messias non può effettivamente essere concesso perché il fischio è arrivato prima che il pallone finisse nella porta difesa da Provedel.

I vertici dell’Aia, quindi, non ci pensano su due volte e decidono, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, di riportare in via ufficiale le proprie scuse al Milan. Se il gol di Messias fosse arrivato applicando la regola del vantaggio, infatti, la gara probabilmente sarebbe finita con un altro risultato. O per lo meno senza la sconfitta dei rossoneri.

Serra commette un errore importante, l’Aia chiede scusa al Milan: previsto lungo stop per l’arbitro

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, l’Aia ha deciso di scusarsi prontamente e in via ufficiale con il Milan per quanto avvenuto nella gara contro lo Spezia. L’arbitro Serra, oltre a quello commesso con il gol di Messias, ha commesso altri errori durante la gara, come quello di un rigore non visto, sotto gli occhi di Andrea Gervasoni e Gianluca Rocchi che erano in tribuna a San Siro per assistere alla gara.

I giocatori del Milan, increduli, si sono avvicinati prontamente all’arbitro che a quel punto non poteva far altro che scusarsi con loro per l’imprecisione commessa. Lo stop a cui sarà sottoposto Serra ora, quindi, potrebbe essere lungo e durare effettivamente più di sole due giornate. Oltre alla sua, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, altra sosta potrebbe toccare a Maggioni dopo Roma-Cagliari.